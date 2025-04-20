Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

«Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: “Солнышко, если ты меня слышишь, моргни”. Он моргает», — сказала она.
По ее словам, Кеосаян также открывает рот, протягивает руки и сгибает пальцы на ногах. При этом до 30 января он никак не реагировал на любые внешние действия.
В начале января Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Его жена Симоньян тогда рассказала, что у него «давным-давно очень больное сердце».
Они в браке с марта 2022 года. У них трое детей. С 1993 по 2014 год режиссер был женат на актрисе Алене Хмельницкой, в этом браке родились две дочери.
Кеосаяну 59 лет, он известен как режиссер, сценарист и телеведущий, а также актер. Он снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост», а также работал телеведущим, в частности в передачах «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!».