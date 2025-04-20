Журналист и писатель Аркадий Соснов скончался в Петербурге на 77-м году жизни

В 1976 году пришел в журналистику: корреспондент, заведующий отделом, специальный корреспондент газеты «Смена», собственный корреспондент газеты «Поиск» Академии наук СССР (РАН), газеты «Московские новости». Собкор, заведующий бюро журнала «Огонек», редактор «Литературной газеты — Петербург», собкор и заведующий корпунктом «Литературной газеты». С 2008 года трудился главным редактором журнала «Русский Меценат». Инициатор праздника «День рождения Мецената», проводимого с 2006 года в Государственном Эрмитаже.