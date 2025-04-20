21 апреля пермяки могут принять участие в попытке установления рекорда России

В понедельник из Перми будет вестись онлайн-трансляция киноурока, который претендует на то, чтобы стать самым массовым в России. Подключившиеся к трансляции смогут увидеть лучшие фильмы фестиваля импакт-кино «ЛАМПА». Каждый участник будет внесен в протокол Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD и Реестра рекордов России.
Об участии в киноуроке уже заявили учащиеся школ и вузов, а также педагоги из 50 регионов России, Казахстана, Белоруссии, Монголии и Ирана — всего более 650 учебных заведений. Но участником может стать и любой желающий. Для этого достаточно подключиться к прямой трансляции 21 апреля в 10.00 по московскому времени в VK Видео.
Напомним, фестиваль «ЛАМПА» проводится с 2014 года. В нем участвуют короткометражки и ролики социальной рекламы. Фестиваль уже имеет статус международного. Прямую трансляцию открытого онлайн-кинопоказа из Перми будет вести амбассадор акции Ева Смирнова. Также в показе будут участвовать Леон Кемстач («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Антон Богданов («Иван Семенов. Школьный переполох», «Иван Семенов. Большой поход»), Даниил Муравьев-Изотов («Артек. Большое путешествие», «Плакса»), Полина Айнутдинова («Папины дочки. Новые») и другие.