21 апреля пермяки могут принять участие в попытке установления рекорда России

Об участии в киноуроке уже заявили учащиеся школ и вузов, а также педагоги из 50 регионов России, Казахстана, Белоруссии, Монголии и Ирана — всего более 650 учебных заведений. Но участником может стать и любой желающий. Для этого достаточно подключиться к прямой трансляции 21 апреля в 10.00 по московскому времени в VK Видео.