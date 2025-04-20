В Башкирии подъем уровня воды наблюдается на двух реках

По информации Госкомитета по ЧС Башкирии, под контролем ведомства остаются две ситуации с половодьем в Чишминском районе и Уфе. Данные представлены по состоянию на 20 апреля.
В ведомстве сообщили, что подъем уровня воды наблюдается на реке Уфе в районе Шакши и в селе Красная Горка. Также поднялась река Лемеза в селе Нижние Лемезы.
Снижение воды наблюдается на реке Белой, Нугуш и Ай.
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