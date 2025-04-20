Благодатный огонь встретили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Благодатный огонь привезли из Иерусалима в главный кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, где его встретили верующие и духовенство Крыма, затем его доставят в Свято-Владимирский собор в Херсонесе, передает корреспондент РИА Новости.
Благодатный огонь прибыл в Крым, в 15.00 мск его встретили в главном кафедральном Александро-Невском храме в Симферополе. Встречал его старший священник Александра Невского собора Андрей Халюта. В Крым благодатный огонь доставили представители Фонда Андрея Первозванного.
Огонь передавали от свечи к свече все собравшиеся в храме. Далее огонь отвезут в Свято-Владимирской собор в Херсонесе, сообщили РИА Новости в епархии, там огонь ожидают к 17.00 мск.
Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву самолетом госкорпорации «Роскосмос». Для этого был использован лайнер «Сергей Королёв». Самолёт госкорпорации выполнял такую миссию впервые.