Благодатный огонь встретили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Благодатный огонь привезли из Иерусалима в главный кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, где его встретили верующие и духовенство Крыма, затем его доставят в Свято-Владимирский собор в Херсонесе, передает корреспондент РИА Новости.