Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонтаны Петергофе запустили после зимы раньше срока

До 26 апреля вход в парк будет бесплатным.

Источник: Комсомольская правда

Фонтаны музея-заповедника «Петергоф» запустили после зимней спячки раньше обозначенного срока. Летний сезон в музее-заповеднике открыли 20 апреля, хотя официальная церемония запланирована на 26 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района Петербурга.

— Торжественный пуск фонтанов, открывающий летний сезон, состоится 26 апреля. С этого дня откроются музеи, закрытые на зиму, а вход в парки музея-заповедника станет платным. Но сейчас посетить музей можно бесплатно, — сообщили там.

Но кроме официального пуска фонтанов, в Петергофе ожидается и традиционный праздник. Он дает старт летнему сезону. Шоу для посетителей запланировано на 17 мая. Подробную информацию о режиме работы и билетах модно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника «Петергоф».

Ранее сообщалось, что остальные фонтаны Петербурга начнут свою работу с 21 апреля.