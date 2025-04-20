Фонтаны Петергофе запустили после зимы раньше срока

Но кроме официального пуска фонтанов, в Петергофе ожидается и традиционный праздник. Он дает старт летнему сезону. Шоу для посетителей запланировано на 17 мая. Подробную информацию о режиме работы и билетах модно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника «Петергоф».