Фонтаны Петергофе запустили после зимы раньше срока

Фонтаны музея-заповедника «Петергоф» запустили после зимней спячки раньше обозначенного срока. Летний сезон в музее-заповеднике открыли 20 апреля, хотя официальная церемония запланирована на 26 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района Петербурга.
— Торжественный пуск фонтанов, открывающий летний сезон, состоится 26 апреля. С этого дня откроются музеи, закрытые на зиму, а вход в парки музея-заповедника станет платным. Но сейчас посетить музей можно бесплатно, — сообщили там.
Но кроме официального пуска фонтанов, в Петергофе ожидается и традиционный праздник. Он дает старт летнему сезону. Шоу для посетителей запланировано на 17 мая. Подробную информацию о режиме работы и билетах модно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника «Петергоф».
Ранее сообщалось, что остальные фонтаны Петербурга начнут свою работу с 21 апреля.