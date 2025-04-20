«Будут списывать оплату за каждую поездку, а не за три». Минский метрополитен сказал об изменении схемы списания денег с банковской карты за поездку

В минском метро будут списывать оплату за каждую поездку, а не за три, сообщает Минский метрополитен.
А officelife.media со ссылкой на Сбер Банк уточнил, что после каждой поездки будут списывать сумму, равную стоимости жетона в метро при том, что ранее деньги списывались в среднем за три поездки.
При этом в часы пик возможна задержка в списании денег. В общественном транспорте оплата проводится в режиме «отложенный онлайн» и происходит это обычно не так быстро как в супермаркете или аптеке.
Если на банковской карте недостаточно средств, то поездка все равно будет оплачена, но позже. В этом случае банковская карта попадет в стоп-лист валидатора, и ее владелец уже не сможет использовать ее для оплаты проезда.
В минском метро принимают карты Visa, Mastercard и Белкарт всех белорусских банков. Возможность оплаты проезда банковской картой действует на городских линиях БелЖД, который следуют из Минска в Заславль, в Михановичи и в Городище.
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