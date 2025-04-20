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«Будут списывать оплату за каждую поездку, а не за три». Минский метрополитен сказал об изменении схемы списания денег с банковской карты за поездку

Минский метрополитен сказал об изменении схемы оплаты проезда банковской картой.

Источник: Комсомольская правда

В минском метро будут списывать оплату за каждую поездку, а не за три, сообщает Минский метрополитен.

А officelife.media со ссылкой на Сбер Банк уточнил, что после каждой поездки будут списывать сумму, равную стоимости жетона в метро при том, что ранее деньги списывались в среднем за три поездки.

При этом в часы пик возможна задержка в списании денег. В общественном транспорте оплата проводится в режиме «отложенный онлайн» и происходит это обычно не так быстро как в супермаркете или аптеке.

Если на банковской карте недостаточно средств, то поездка все равно будет оплачена, но позже. В этом случае банковская карта попадет в стоп-лист валидатора, и ее владелец уже не сможет использовать ее для оплаты проезда.

В минском метро принимают карты Visa, Mastercard и Белкарт всех белорусских банков. Возможность оплаты проезда банковской картой действует на городских линиях БелЖД, который следуют из Минска в Заславль, в Михановичи и в Городище.

Мы писали, что цех выпечки по советским рецептам и ГОСТам открылся в минском аэропорту (здесь подробнее). А участковый сказал, кому из белорусов могут пожизненно заблокировать аккаунт арендного самоката (все подробности здесь).