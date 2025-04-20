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Из-за ремонта плохой дороги на морском участке КАД КЗС перекроют несколько полос

Морской участок КАД КЗС заузят уже завтра.

С 21 по 23 апреля здесь будут ремонтировать дефекты на асфальте.

Из-за дорожных работ перекроют несколько полос движения. По данным Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, проезд перекроют на внешнем кольце КАД (финская сторона): КМ125 — КМ125+810 левую и среднюю полосы.

«На участке, где будут проводить работы, движение транспорта будет разрешено по одной из трех полос. Будьте внимательны — ориентируйтесь на знаки и соблюдайте скоростной режим», — предупредили петербуржцев в ведомстве.