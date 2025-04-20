МЧС сказало, как можно жарить шашлыки во дворах многоэтажек

МЧС сказало, что можно жарить шашлыки на мангале во дворе многоэтажных зданий, но делать это надо осторожно и по правилам.
Так, место для мангала должно быть очищено от горючих материалов, сухой травы. За мангалом нужен постоянный присмотр, чтобы пламя и искры не попадали на элементы зданий, сооружений, горючие вещества и материалы.
Еще одно правило — рядом с мангалом должны находиться ведро с водой или огнетушитель.
Разжигать мангал можно только с использованием специально предназначенных для розжига жидкостей.
После приготовления шашлыка тлеющие угли залить водой.
«Если из-за вашего костра будет причинен какой-либо ущерб (загорится скамейка или автомобиль соседа), отвечать придется по всей строгости закона», — отметили в МЧС и подчеркнули, что разведение мангалов во дворах может быть запрещено решениями местных органов власти, внутренними документами жилищных кооперативов или товариществ собственников.
А вот на балконе шашлыки готовить нельзя, подчеркнули в МЧС.
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