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Сотрудники МЧС Башкирии по время праздновании Пасхи дежурили на 122 объектах

ЧП во время празднований не зарегистрировали.

Источник: Комсомольская правда

Во время празднования Пасхи сотрудники МЧС Башкирии дежурили на 122 объектах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, дежурство организовано, чтобы на допустить возникновения чрезвычайных ситуаций.

По словам спасателей, также во всех 56 муниципальных районах и городских округах прошли тренировки по эвакуации людей, провели также беседы и инструктажи.

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