Погодные капризы: в Беларуси снова похолодает

Небольшие дожди прогнозируются и в последние апрельские выходные, по утрам возможны туманы. И по-прежнему достаточно прохладно: в ночные часы ожидается от +2 до +7°C, в середине дня в субботу от +2°C в Гродно до +12°C в Гомеле, в воскресенье от +3°C по западу до +13°C по юго-востоку.