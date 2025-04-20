Погодные капризы: в Беларуси снова похолодает

На самом деле в этом году апрельская погода отсутствует. В начале месяца установилась теплая погода, похожая на первую половину мая, но вскоре температура снизилась до мартовских значений, а с середины недели (которая сейчас заканчивается. — Sputnik) установились июньские температуры.
После чего рассказал, что далее жителей Беларуси ждет очередное похолодание: во вторник его почувствуют жители северной части страны, а со среды столбики термометров опустятся уже по всей республике.
В понедельник в большинстве регионов пройдут дожди, вероятны грозы, ночью температура воздуха составит от +7 до +14°C. В начале недели еще тепло: до +18…+23°C в понедельник, до +16…+24°C во вторник.
К середине недели станет прохладнее: ночью в среду термометры покажут от +6 °C на севере до +15 °C на юге, в дневные часы — до +13…+19°C. При этом есть вероятность кратковременных осадков, местами возможны грозы.
Что касается второй половины недели, то в четверг и пятницу существенных осадков не ожидается, по утрам возможны туманы, воздух ночью прогреется до +6…+12°C.
Небольшие дожди прогнозируются и в последние апрельские выходные, по утрам возможны туманы. И по-прежнему достаточно прохладно: в ночные часы ожидается от +2 до +7°C, в середине дня в субботу от +2°C в Гродно до +12°C в Гомеле, в воскресенье от +3°C по западу до +13°C по юго-востоку.