Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погодные капризы: в Беларуси снова похолодает

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Очередное похолодание ждет белорусов к середине наступающей недели, таким прогнозом поделился синоптик Дмитрий Рябов.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 61% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

На самом деле в этом году апрельская погода отсутствует. В начале месяца установилась теплая погода, похожая на первую половину мая, но вскоре температура снизилась до мартовских значений, а с середины недели (которая сейчас заканчивается. — Sputnik) установились июньские температуры.

констатировал синоптик

После чего рассказал, что далее жителей Беларуси ждет очередное похолодание: во вторник его почувствуют жители северной части страны, а со среды столбики термометров опустятся уже по всей республике.

В понедельник в большинстве регионов пройдут дожди, вероятны грозы, ночью температура воздуха составит от +7 до +14°C. В начале недели еще тепло: до +18…+23°C в понедельник, до +16…+24°C во вторник.

К середине недели станет прохладнее: ночью в среду термометры покажут от +6 °C на севере до +15 °C на юге, в дневные часы — до +13…+19°C. При этом есть вероятность кратковременных осадков, местами возможны грозы.

Что касается второй половины недели, то в четверг и пятницу существенных осадков не ожидается, по утрам возможны туманы, воздух ночью прогреется до +6…+12°C.

Небольшие дожди прогнозируются и в последние апрельские выходные, по утрам возможны туманы. И по-прежнему достаточно прохладно: в ночные часы ожидается от +2 до +7°C, в середине дня в субботу от +2°C в Гродно до +12°C в Гомеле, в воскресенье от +3°C по западу до +13°C по юго-востоку.