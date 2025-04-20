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Жители Самарской области сдали более 1 тысячи литров крови с 14 по 20 апреля

В нашем регионе около тысячи человек откликнулись и сдали кровь в преддверии Национального Дня донора.

В нашем регионе около тысячи человек откликнулись и сдали кровь в преддверии Национального Дня донора. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Самарской области.

По информации ведомства, целую неделю — с 14 по 20 апреля — по региону курсировал мобильный пункт сдачи крови. Им воспользовались почти 600 жителей области.

А непосредственно в Национальный день донора, 20 апреля, в Сызрани, Самаре и Тольятти стационарные пункты сдачи крови посетили почти 350 человек.

В общей сложности за неделю жители Самарской области сдали 1120 литров крови, уточнили в ведомстве.

Жители Самарской области сдали 1120 литров крови за неделю. Около тысячи человек приняли участие в акции ко Национальному дню донора.

«Мы благодарим всех доноров, организаторов донорского движения, наших партнеров по развитию корпоративного донорства за неоценимый вклад в здоровье и жизнь людей», — подчеркнул руководитель Самарской Службы крови Сергей Кузнецов.

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