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В Уфе на проспекте Октября начнут менять асфальт

Завтра, 21 апреля в Орджоникидзевском районе Уфы начнётся ремонт дорожного полотна. Об этом сообщил глава администрации района Рустем Хамитов.

По его словам, ремонтные работы начнутся на проспекте Октября в 9:00. В понедельник дорожные рабочие снимут старое асфальтовое покрытие, а во вторник — 22 апреля — положат новое покрытие.

Работы охватят участок 3 тыс. квадратных метров от здания Туберкулёзного диспансера до Дежневского путепровода.

«Обращаюсь к водителям с просьбой учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов. Возможно образование заторов и увеличение времени в пути, особенно в часы пик», — сообщил Рустем Хамитов.

Ранее «Башинформ» сообщил, как будет работать в Уфе обновлённый мост через Белую.