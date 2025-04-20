В Уфе на проспекте Октября начнут менять асфальт

По его словам, ремонтные работы начнутся на проспекте Октября в 9:00. В понедельник дорожные рабочие снимут старое асфальтовое покрытие, а во вторник — 22 апреля — положат новое покрытие.
Работы охватят участок 3 тыс. квадратных метров от здания Туберкулёзного диспансера до Дежневского путепровода.
«Обращаюсь к водителям с просьбой учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов. Возможно образование заторов и увеличение времени в пути, особенно в часы пик», — сообщил Рустем Хамитов.
Ранее «Башинформ» сообщил, как будет работать в Уфе обновлённый мост через Белую.