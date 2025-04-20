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Какая погода будет в Казахстане 21 апреля

АЛМАТЫ, 20 апр — Sputnik. Погоду большей части территории Казахстана обусловит отрог антициклона, с которым ожидается погода без осадков, прогнозируют синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 61% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.kz

Лишь на севере, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на востоке осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, в горных районах юго-востока — туман, днем на востоке — град.

Ночью на востоке, в предгоных районах Алматинской, на юге Жамбылской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1−3 градуса.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 18−20 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 16−18 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 16−18 тепла.