Какая погода будет в Казахстане 21 апреля

Лишь на севере, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на востоке осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, в горных районах юго-востока — туман, днем на востоке — град.