Какая погода будет в Казахстане 21 апреля

Лишь на севере, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на востоке осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, в горных районах юго-востока — туман, днем на востоке — град.
Ночью на востоке, в предгоных районах Алматинской, на юге Жамбылской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1−3 градуса.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 18−20 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 16−18 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 16−18 тепла.