Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль «Русское лето» пройдет в Воронеже на Петровской набережной

В программе работа множества площадок — литературной, исторической, музыкальной.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в шестой раз пройдет фестиваль «Русское лето». В 2025-м мультижанровый форум посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Воронежской губернии. Запланирована большая программа.

Народные гуляния пройдут 30 августа на Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Там разместят множество площадок: литературную, историческую, концертную, семейную, а также посвященную СВО, где проведут занятия по медицинской и тактической подготовке.

Реконструкторы представят разные эпохи — от набегов скифов до боев Великой Отечественной войны. В музыкальной программе выступит группа «Криница» из Суджи Курской области. Запланированы встречи с зарубежными литераторами и российскими писателями, например, с автором сборника рассказов «Собиратели тишины» Дмитрием Филипповым.