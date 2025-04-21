Фестиваль «Русское лето» пройдет в Воронеже на Петровской набережной

В Воронеже в шестой раз пройдет фестиваль «Русское лето». В 2025-м мультижанровый форум посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Воронежской губернии. Запланирована большая программа.
Народные гуляния пройдут 30 августа на Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Там разместят множество площадок: литературную, историческую, концертную, семейную, а также посвященную СВО, где проведут занятия по медицинской и тактической подготовке.
Реконструкторы представят разные эпохи — от набегов скифов до боев Великой Отечественной войны. В музыкальной программе выступит группа «Криница» из Суджи Курской области. Запланированы встречи с зарубежными литераторами и российскими писателями, например, с автором сборника рассказов «Собиратели тишины» Дмитрием Филипповым.