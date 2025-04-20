Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 21 апреля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Чайковского, 8 (подъезды 4−6), 10 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Пионерская, 7-А; 2-я Индивидуальная, 8−86; Городок, 11-А; Топазовая, 16-А; пер. Индивидуальный, 16−89; Ямальская, 1−109; Барбарисовая; Березовая; Свердловский тракт, 4И; Индивидуальная, 62−126/1; Фианитовая, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14; Турмалиновая, 3, 3-Б, 13, 15, 16, 17, 21; пер. Кварцевый, 4−21-В; пос. Миасский; пос. Шагол; СНТ «Слава»; СНТ «Авиатор» — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Новороссийская, 57-А, 59-А, 61-А; пос. Мясокомбинат, 121 — с 09:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Трудовая, 1, 3, 5-А, 7, 9, 9-А, 11; Коммунистическая, 8-А, 8-Б; 60-летия Октября, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; Дегтярева, 25, 27, 29, 31, 33, 33-А, 35, 35-А, 37, 39, 41, 41-А; Сталеваров, 1, 1-А, 3, 3-А, 3-Б, 14, 16, 16-А, 18, 20, 20-А, 22, 26, 28, 28-А — с 10:00 до 16:00.
Отключение газоснабжения:
— шоссе Металлургов, 51-А (подъезды 1−6); Трудовая, 1; Павелецкая, 15 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Техникумовская, 15, 32, 36; Октябрьская, 2 (подъезд 1) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Газизуллина, 2-Б; Восточная Желябова, 32, 32/1, 46, 48, 61; Елькина, 93; Овчинникова, 12; Тимирязева, 4; Монакова, 45; гаражи ГСК-202 — с 08:00 до 18:00;
— ч/с пос. Новосинеглазово: Железнодорожная, 131−157; Апрельская; Александровская; Платоновская; Городецкая; Андреевская; Никитская; Лесная; Владимирская, 101 — с 09:00 до 12:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Танкистов, 140-Б (подъезды 1−2), 156-В (подъезды 1−4) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Танкистов, 159−173; Внутриквартальная, 3−61; Шишкина, 178−209; пер.1-й Газонный, 1−16-А; пер. 2-й Газонный, 3−15; пер. 5-й Рыбокоптильный; Кулибина, 2−52; Мамина, 27-Б, 180, 182, 184, 186, 188, 190 — с 13:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с пос. Шершни: уч. 3, 4, 65; Веселая, 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18-А, 20; Трактовая; Центральная, 1, 3-В; Гидрострой, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-А, 12, 13, 13-А, 18, 19, 20-А, 21, 22, 22/1, 23, 23-А, 24, 26, 27, 28; Парковая, 14, 16, 18, 21, 25, 31, 32, 36, 37; Покровская, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15; Прибрежная, 1, 4, 6; Калинина, 5; Ленина, 23−70; Дальневосточная, 4; Северная, 3−56; Тенистая, 8, 12, 14, 16; Ягодная, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Степная, 2−36; Садовая, 8, 16, 17, 19; Западная, 5, 18; Михайловская, 9, 11; Радужная, 4, 5, 10, 12; пост видеонаблюдения «ул. Центральная» — с 09:00 до 19:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 21 апреля, с 13:00 до 18:00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Артиллерийская и Механическая, Горького — Механическая.
Будьте внимательны и осторожны!