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Трансграничный пожар с Украины перешел на десятки гектар белорусского леса

Трансграничный пожар с Украины перешел на десятки гектар лесов Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Трансграничный пожар с Украины перешел на десятки гектар белорусского леса, рассказали в Минлесхозе Беларуси.

Как стало известно, 19 апреля огонь с территории Украины перешёл на лесной фонд Беларуси — в частности, Милошевичского лесхоза.

«Пострадали десятки гектар лесного фонда — точная площадь очага в настоящий момент уточняется», — говорят в Минлесхозе страны.

Ликвидацией пожара 19 апреля занимались работники лесного хозяйства — сотрудники Милошевичского лесхоза, а также их коллеги из Лельчицкого, Ельского, Калинковичского, Мозырского опытного лесхоза и Наровлянского спецлесхоза. К ним присоединились силы Лельчицкого РОЧС. Всего тушили перекинувшийся с Украины пожар 20 единиц техники и 70 человек.

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