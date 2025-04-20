Трансграничный пожар с Украины перешел на десятки гектар белорусского леса, рассказали в Минлесхозе Беларуси.
Как стало известно, 19 апреля огонь с территории Украины перешёл на лесной фонд Беларуси — в частности, Милошевичского лесхоза.
«Пострадали десятки гектар лесного фонда — точная площадь очага в настоящий момент уточняется», — говорят в Минлесхозе страны.
Ликвидацией пожара 19 апреля занимались работники лесного хозяйства — сотрудники Милошевичского лесхоза, а также их коллеги из Лельчицкого, Ельского, Калинковичского, Мозырского опытного лесхоза и Наровлянского спецлесхоза. К ним присоединились силы Лельчицкого РОЧС. Всего тушили перекинувшийся с Украины пожар 20 единиц техники и 70 человек.
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