Первый фиолетовый поезд «Балтиец» прибыл в Петербург

Первый «Балтиец» фиолетового цвета для петербургского метрополитена прибыл в Северную столицу. Состав нетипичного окраса заметили на железнодорожной станции Сортировочная. Первые фото появились в Telegram-канале «Питертранспорт | inside» 20 апреля.
Известно, что поезд будет курсировать на Фрунзенско-Приморской 5-ой линии.
— На Октябрьском электровагоноремонтном заводе завершится сборка вагонов и примерно через месяц состав поступит в ТЧ-1 (депо в Автово — прим.ред), а далее в ТЧ-7 (Локомотивное депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский — прим.ред), — сообщается в канале.
Когда поезд выйдет на 5-ю линию, точно неизвестно. Ранее поезда «Балтиец» начали курсировать по красной ветке. Первый поезд пустили 29 декабря 2022 года. В обновленных составах более низкий уровень шума, в вагонах есть разъемы для зарядных устройств.