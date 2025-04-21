Первый фиолетовый поезд «Балтиец» прибыл в Петербург

Когда поезд выйдет на 5-ю линию, точно неизвестно. Ранее поезда «Балтиец» начали курсировать по красной ветке. Первый поезд пустили 29 декабря 2022 года. В обновленных составах более низкий уровень шума, в вагонах есть разъемы для зарядных устройств.