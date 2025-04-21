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Первый фиолетовый поезд «Балтиец» прибыл в Петербург

Состав предназначен для 5-ой линии петербургского метрополитена.

Источник: Питертранспорт | inside — Telegram

Первый «Балтиец» фиолетового цвета для петербургского метрополитена прибыл в Северную столицу. Состав нетипичного окраса заметили на железнодорожной станции Сортировочная. Первые фото появились в Telegram-канале «Питертранспорт | inside» 20 апреля.

Известно, что поезд будет курсировать на Фрунзенско-Приморской 5-ой линии.

— На Октябрьском электровагоноремонтном заводе завершится сборка вагонов и примерно через месяц состав поступит в ТЧ-1 (депо в Автово — прим.ред), а далее в ТЧ-7 (Локомотивное депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский — прим.ред), — сообщается в канале.

Когда поезд выйдет на 5-ю линию, точно неизвестно. Ранее поезда «Балтиец» начали курсировать по красной ветке. Первый поезд пустили 29 декабря 2022 года. В обновленных составах более низкий уровень шума, в вагонах есть разъемы для зарядных устройств.