Беспрозванных пострелял из автомата

Беспрозванных отметил, что «БАРС» — эффективная структура, зарекомендовавшая себя во всех регионах: «Защита Родины, а особенно малой родины, — дело настоящих патриотов, людей, которые любят свою страну и свой регион, готовы встать на защиту родных рубежей и прийти на помощь товарищам».