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Беспрозванных пострелял из автомата

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил полигон Балтийского флота «Хмелевка» и вручил шевроны резервистам на сборах «БАРС-Калининград»: с 16 по 21 апреля участники сборов отрабатывают навыки в рамках подготовки.

Источник: KaliningradToday

Глава региона подчеркнул важность мобилизационного резерва для безопасности региона и вручил шевроны резервистам, а заодно и сам попробовал себя в стрельбе из автомата.

Беспрозванных отметил, что «БАРС» — эффективная структура, зарекомендовавшая себя во всех регионах: «Защита Родины, а особенно малой родины, — дело настоящих патриотов, людей, которые любят свою страну и свой регион, готовы встать на защиту родных рубежей и прийти на помощь товарищам».

На полигоне прошли практические занятия по огневой подготовке, включая стрельбу, работу с минами и борьбу с беспилотными летательными аппаратами. Резервисты также проходят тактическую и медицинскую подготовку.

«БАРС» — боевой армейский резерв страны, формирующийся из граждан, находящихся в запасе и заключивших контракт с министерством обороны РФ.