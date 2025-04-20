Беспрозванных пострелял из автомата

Глава региона подчеркнул важность мобилизационного резерва для безопасности региона и вручил шевроны резервистам, а заодно и сам попробовал себя в стрельбе из автомата.
Беспрозванных отметил, что «БАРС» — эффективная структура, зарекомендовавшая себя во всех регионах: «Защита Родины, а особенно малой родины, — дело настоящих патриотов, людей, которые любят свою страну и свой регион, готовы встать на защиту родных рубежей и прийти на помощь товарищам».
На полигоне прошли практические занятия по огневой подготовке, включая стрельбу, работу с минами и борьбу с беспилотными летательными аппаратами. Резервисты также проходят тактическую и медицинскую подготовку.
«БАРС» — боевой армейский резерв страны, формирующийся из граждан, находящихся в запасе и заключивших контракт с министерством обороны РФ.