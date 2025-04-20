В попытке получить ключи от домофона уфимка лишилась миллиона рублей

Вскоре на ее телефон стали поступать сообщения с угрозами о «несанкционированном оформлении документов». Чтобы решить эту проблему, предлагалось позвонить по неким номерам. Когда женщина позвонила, на том конце провода были якобы сотрудники УФСБ. Собеседники уговорили ее перевести все деньги на безопасный счет, который оказался обманом.