В попытке получить ключи от домофона уфимка лишилась миллиона рублей

В Уфе 61-летняя пенсионерка, доверившись неизвестным, потеряла миллион рублей. Об этом сообщили глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.
По предоставленным данным, женщине позвонил некий мужчина, который представился сотрудником службы доставки ключей от домофона. Он убедил ее продиктовать код от СМС, который якобы нужен для вручения ключей.
Вскоре на ее телефон стали поступать сообщения с угрозами о «несанкционированном оформлении документов». Чтобы решить эту проблему, предлагалось позвонить по неким номерам. Когда женщина позвонила, на том конце провода были якобы сотрудники УФСБ. Собеседники уговорили ее перевести все деньги на безопасный счет, который оказался обманом.