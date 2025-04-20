Патриарх Кирилл рассказал, как космонавты сочетают во взглядах веру и науку

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в проповеди, что был рад пообщаться с экипажем МКС в праздник Пасхи, отметив, что космонавты — люди верующие, «сочетающие в своем мировоззрении веру и современную науку».
«Как радостно мне было видеть сегодня наших космонавтов (телемост с МКС — ред.), иконы, образа, верующих людей, которые в своей деятельности и мировоззрении сочетают и современную науку, технологии и православную веру и в каком-то смысле, мне кажется, единственный возможный для человечества путь цивилизационного развития» — сказал патриарх в проповеди после Великой вечерни в праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя.
Он добавил, что космонавты знают молитвы и молятся перед иконами, которые взяли с собой на МКС.
«Эти люди олицетворяют самый правильный синтез веры и знания, веры и науки… Если вера сочетается со знаниями, то тогда слово Божье становится более убедительным для всех людей — образованных и менее образованных», — подчеркнул патриарх.