Патриарх Кирилл рассказал, как космонавты сочетают во взглядах веру и науку

«Как радостно мне было видеть сегодня наших космонавтов (телемост с МКС — ред.), иконы, образа, верующих людей, которые в своей деятельности и мировоззрении сочетают и современную науку, технологии и православную веру и в каком-то смысле, мне кажется, единственный возможный для человечества путь цивилизационного развития» — сказал патриарх в проповеди после Великой вечерни в праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя.