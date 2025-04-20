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Прощание с директором группы «На-На» пройдет 23 апреля

Прощание с директором группы На-На Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве, сообщил музыкальный коллектив в группе в соцсети «ВКонтакте».

Раннее в субботу там объявили о смерти директора.

«Прощание с Виталием Фроликовым пройдет 23.04.25 в траурном зале ЦКБ (улица Маршала Тимошенко, 25) с 12:00 до 13:30», — говорится в заявлении.

По информации Telegram-канала SHOT, директор группы умер во время плановой операции на сердце. В публикации указали, что после остановки сердца была констатирована его смерть.