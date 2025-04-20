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Спортсменка из Самарской области стала призером первенства России по киокусинкай

Всероссийские соревнования по киосинкай каратэ состоялись в Нововоронеже.

Всероссийские соревнования по киосинкай каратэ состоялись в Нововоронеже. На юношеское первенство отправились пятьсот спортсменов, представивших 34 региона Российской Федерации.

Среди участников первенства была и представительница Самарской области. Анастасия Кузнецова выступала в возрастной группе от 12 до 15 лет.

Воспитанница тренера Яноша Богданова соревновалась в весовой категории «55+». В итоге юной жительнице Самарской области удалось стать третьей в дисциплине «синкёкусинкай», сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

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