Спортсменка из Самарской области стала призером первенства России по киокусинкай

Всероссийские соревнования по киосинкай каратэ состоялись в Нововоронеже. На юношеское первенство отправились пятьсот спортсменов, представивших 34 региона Российской Федерации.
Среди участников первенства была и представительница Самарской области. Анастасия Кузнецова выступала в возрастной группе от 12 до 15 лет.
Воспитанница тренера Яноша Богданова соревновалась в весовой категории «55+». В итоге юной жительнице Самарской области удалось стать третьей в дисциплине «синкёкусинкай», сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
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