Гусев прокомментировал поражение «Факела» и отметил преданность болельщиков

По его словам, несмотря на сложный матч, болельщики «Факела» вновь продемонстрировали верность команде.
«Даже в самые трудные моменты фанаты остаются с клубом, и пусть после 77-й минуты часть зрителей покинула трибуны — чувства воронежцев можно понять», — отметил Гусев.
Он также выразил уверенность, что руководство и тренерский штаб напомнят игрокам: вне зависимости от уровня соперника, в Воронеже необходимо играть с полной самоотдачей до последней секунды.
Отдельно губернатор пожелал скорейшего выздоровления вратарю «Ростова» Рустаму Ятимову, который получил повреждение в ходе матча. Гусев назвал его игру примером самоотверженности.
Кроме того, он поблагодарил болельщиков «Ростова», которые после финального свистка выразили поддержку «Факелу» и пожелали команде сохранить место в Российской Премьер-лиге.
«Место нашей команды — в РПЛ. И за него надо биться», — подчеркнул губернатор.