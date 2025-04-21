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Гусев прокомментировал поражение «Факела» и отметил преданность болельщиков

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался по итогам матча между «Факелом» и «Ростовом», в котором воронежская команда потерпела поражение.

По его словам, несмотря на сложный матч, болельщики «Факела» вновь продемонстрировали верность команде.

«Даже в самые трудные моменты фанаты остаются с клубом, и пусть после 77-й минуты часть зрителей покинула трибуны — чувства воронежцев можно понять», — отметил Гусев.

Он также выразил уверенность, что руководство и тренерский штаб напомнят игрокам: вне зависимости от уровня соперника, в Воронеже необходимо играть с полной самоотдачей до последней секунды.

Отдельно губернатор пожелал скорейшего выздоровления вратарю «Ростова» Рустаму Ятимову, который получил повреждение в ходе матча. Гусев назвал его игру примером самоотверженности.

Кроме того, он поблагодарил болельщиков «Ростова», которые после финального свистка выразили поддержку «Факелу» и пожелали команде сохранить место в Российской Премьер-лиге.

«Место нашей команды — в РПЛ. И за него надо биться», — подчеркнул губернатор.