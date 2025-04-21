Таможенники объяснили, зачем в Узбекистане ужесточили лимиты беспошлинного ввоза товаров

Если вы возвращаетесь поездом или по воде — готовьтесь к новому лимиту в 500 долларов (вместо прежних 1000). А вот для тех, кто пересекает границу на автомобиле или пешком, пока всё остаётся по-старому — 300 долларов.
Почему это сделали?
Таможенный комитет утверждает: всё это — вынужденная мера против «челночной контрабанды». По словам ведомства, в страну массово ввозятся товары под видом личных покупок, хотя на деле это регулярный коммерческий ввоз. Только вот возникает закономерный вопрос: почему из-за нескольких тысяч челноков страдать должны миллионы обычных граждан?
Как обычно, всё оправдывается «международной практикой». В странах ЕС, например, лимиты значительно ниже: до 480 долларов при въезде на самолёте, до 330 долларов — по суше и железной дороге. В Турции лимит составляет 480 долларов, независимо от вида транспорта. В Китае — 722 доллара.
Такая практика, как подчёркивают в Таможенном комитете, уже применяется в Сингапуре, США, Турции, Бразилии, Аргентине. Только вот об уровне жизни, зарплатах и социальной защищённости в этих странах таможенники скромно умалчивают, хотя подобные сравнения без этого теряют смысл.
Факты злоупотреблений: как это работает
По информации таможни, некоторые граждане, пересекающие границу, по факту занимаются коммерцией — перевозят чужие товары за деньги. Есть случаи, когда один человек пересекал границу до 100 раз в месяц, и всё это — якобы в рамках «личного пользования».
В результате на рынок страны беспрепятственно попадают крупные партии товаров, разбитые на мелкие, без уплаты налогов и пошлин. Особенно активно это проявляется в международных аэропортах. Там фиксируются сотни случаев, когда один и тот же человек совершает по 100−150 перелётов в год, перевозя до 2−3 тонн товаров ежегодно. Только в одном столичном аэропорту таких пассажиров насчитывается более 500 человек.
В 2024 году около 600 человек были повторно уличены в нарушениях при пересечении границы. Некоторые из них привлекались к ответственности от 10 до 20 раз в год. Кроме того, в 2024 году выявлены 1 190 попыток незаконного ввоза через «зелёный» коридор на сумму почти 21 миллиард сумов.
Что с курьерскими отправлениями?
Теперь физические лица могут получать до 200 долларов в месяц беспошлинно через курьерские службы (прежний лимит — 1000 долларов в квартал). Как пояснили в комитете, средняя стоимость таких посылок сегодня составляет именно 200 долларов.
Но есть важное «но»: в этих странах при ввозе еще обязательно взимается НДС, а в Узбекистане — нет.
По данным за 2023−2024 годы в сфере курьерских отправлений было выявлено 1,1 тысячи случаев нарушений, на общую сумму 8,3 миллиарда сумов. Только один гражданин получил 408 посылок за год, другой — 381. Очевидно, что это не личное пользование, а бизнес.
В 2024 году на имена 687 тысяч граждан поступило в среднем по 8 отправлений на каждого. Всего в страну ввезено 22,3 тысячи тонн товаров на сумму 167 миллионов долларов. Это на 1,4 раза больше по стоимости и в 1,3 раза больше по объёму, чем в 2023 году.
Были даже случаи, когда посылки оформлялись на умерших, или на граждан, не знавших, что на них пришёл товар. Использовались их паспортные данные и поддельные документы.
Что говорят в Таможенном комитете?
Таможенники подчёркивают: новые правила — это не только приближение к международным стандартам, но и шаг в сторону оздоровления внутреннего рынка, борьбы с теневой экономикой, создания честной конкуренции.
И, конечно, не обходится без патетики: эти меры, мол, служат на благо общества, увеличивают бюджетные поступления, поддерживают честный бизнес, способствуют созданию рабочих мест, строительству новых школ, детских садов и медицинских учреждений, а в итоге — улучшают жизнь населения.
Что ж, остаётся надеяться, что всё так и будет. Хотя для многих узбекистанцев новые лимиты уже означают одно — всё стало дороже и сложнее.