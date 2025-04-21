Таможенники объяснили, зачем в Узбекистане ужесточили лимиты беспошлинного ввоза товаров

В результате на рынок страны беспрепятственно попадают крупные партии товаров, разбитые на мелкие, без уплаты налогов и пошлин. Особенно активно это проявляется в международных аэропортах. Там фиксируются сотни случаев, когда один и тот же человек совершает по 100−150 перелётов в год, перевозя до 2−3 тонн товаров ежегодно. Только в одном столичном аэропорту таких пассажиров насчитывается более 500 человек.