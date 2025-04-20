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В ЮАР прошло пасхальное богослужение

Митрополит Зарайский Константин провел пасхальное богослужение в ЮАР.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин провел пасхальное богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.

В ночь на воскресенье митрополит Константин совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Ему сослужили благочинный церквей Южно-Африканской епархии в ЮАР, настоятель собора протоиерей Даниил Луговой и клирик собора диакон Стефан Хейз, уточнили в агентстве.

Протоиерей Даниил огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пасхальное Евангелие читалось на пяти языках: церковнославянском, английском, греческом, латинском, иврите, добавили в Россотрудничестве.

Праздник Воскресения Христова — Пасху — Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы.