В ЮАР прошло пасхальное богослужение

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин провел пасхальное богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
В ночь на воскресенье митрополит Константин совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Ему сослужили благочинный церквей Южно-Африканской епархии в ЮАР, настоятель собора протоиерей Даниил Луговой и клирик собора диакон Стефан Хейз, уточнили в агентстве.
Протоиерей Даниил огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пасхальное Евангелие читалось на пяти языках: церковнославянском, английском, греческом, латинском, иврите, добавили в Россотрудничестве.
Праздник Воскресения Христова — Пасху — Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы.