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В Калининграде на плотном маршруте № 147 добавили большие автобусы

Калининградские власти добавили большие автобусы на загруженный автобус № 147.

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба министерства развития инфраструктуры.

С 19 апреля от ТЦ «Леруа Мерлен» до поселка Яблоневка будут вместо части маршруток ходить большие автобусы на 85 мест.

«Таким образом, на линии будут курсировать 2 микроавтобуса, 2 автобуса среднего класса и 4 больших автобуса», — сообщили в министерстве.

Само расписание не изменилось. Вместительные автобусы заменят маршрутки, не справлявшиеся с пассажирами в часы пик.

Ранее сообщалось, что в Калининграде несколько троллейбусов № 2 заменят автобусами из-за неисправности.