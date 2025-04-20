В Калининграде на плотном маршруте № 147 добавили большие автобусы

Об этом сообщает пресс-служба министерства развития инфраструктуры.
С 19 апреля от ТЦ «Леруа Мерлен» до поселка Яблоневка будут вместо части маршруток ходить большие автобусы на 85 мест.
«Таким образом, на линии будут курсировать 2 микроавтобуса, 2 автобуса среднего класса и 4 больших автобуса», — сообщили в министерстве.
Само расписание не изменилось. Вместительные автобусы заменят маршрутки, не справлявшиеся с пассажирами в часы пик.
Ранее сообщалось, что в Калининграде несколько троллейбусов № 2 заменят автобусами из-за неисправности.