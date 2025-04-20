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Гандболистки «Ростов-Дон» разгромили соперниц из Астрахани и взяли кубок России

Ростовские гандболистки одержали победу в Кубке России.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские гандболистки сделали сегодня, 20 апреля, отличный подарок для горожан. В «финале четырех» Кубка России спортсменки показали прекрасную игру. Они обыграли «Астраханочек» на домашней арене соперниц. Счет составил 31:26.

Таким образом наша команда стала обладателем 14-го кубка России.

— Наши девушки проявили командный дух и вновь доказали, что ростовский гандбол — это сила, традиции и высокий уровень! — написал в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Отметим, кубок вернулся в Ростов спустя три года после предыдущей победы.

— Эта победа — результат упорного труда, безграничной преданности и командного духа. Я искренне поздравляю наших спортсменок и тренерский состав с этим блестящим достижением! Вы вдохновляете нас своим примером и показываете, что вместе мы можем достичь любых высот, — поздравил девушек глава администрации Ростова Александр Скрябин.

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В Ростове спортсмены пробегут более сорока километров в конце апреля.