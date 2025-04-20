Гандболистки «Ростов-Дон» разгромили соперниц из Астрахани и взяли кубок России

— Эта победа — результат упорного труда, безграничной преданности и командного духа. Я искренне поздравляю наших спортсменок и тренерский состав с этим блестящим достижением! Вы вдохновляете нас своим примером и показываете, что вместе мы можем достичь любых высот, — поздравил девушек глава администрации Ростова Александр Скрябин.