В Самарской области с 19 апреля запустили 75 дачных автобусных маршрутов

В Минтрансе Самарской области напомнили о старте пассажирских перевозок по дачным маршрутам. Все таких в регионе — 75.
19 апреля в Самарской области заработали дачные маршруты. Их запустили в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. А в Сызрани горожане добираются до своих огородов на автобусах уже с 15 апреля.
«75 дачных маршрутов в четырех городах будет работать до конца октября 2025 года», — уточнили в региональном Минтрансе.
В областной столице определили 9 остановок, на которых можно сесть на дачный автобус. Это «Ул. Георгия Димитрова», «Металлург», «Пос. Управленческий», «Дом Печати», «Пл. им. Кирова», «Хлебная площадь», «Автостанция “Аврора”, “Пригородный автовокзал” и “пр. Ленина”.
Оплата проезда в автобусах на дачных маршрутах в Самаре производится как наличными деньгами, так и с помощью электронных садово-дачных транспортных карт.
«Для этого нужно будет предъявить саму карту, а также документ, подтверждающий право на получение и использование социальной карты жителя Самарской области», — объяснили представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз».
Льготный проезд в дачных автобусах доступен и школьникам. При предъявлении школьного проездного стоимость поездки составит 19 рублей.
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