Есть риск сгореть на солнце: В Молдову пришла летняя жара +28 градусов

В Молдову пришла по-летнему жаркая погода.
В понедельник, 21 апреля 2025, днем ожидается до +28 градусов.
Солнечно.
Без осадков.
Ночью — +10 градусов.
Такая жаркая погода продержится до пятницы.
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