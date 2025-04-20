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Есть риск сгореть на солнце: В Молдову пришла летняя жара +28 градусов

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 21 апреля 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Молдову пришла по-летнему жаркая погода.

В понедельник, 21 апреля 2025, днем ожидается до +28 градусов.

Солнечно.

Без осадков.

Ночью — +10 градусов.

Такая жаркая погода продержится до пятницы.

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