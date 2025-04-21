Схема выезда с парковок на несколько дней изменится в Пулково

На парковке аэропорта Пулково временно поменяется схема выезда. Неудобство придется потерпеть водителям и пассажирам с 8:00 23 апреля до 10:00 28 апреля. Движение в зоне «Транзит 1» будет закрыто из-за строительных работ. Поэтому с парковок Р1, Р2 и Р3 нужно будет двигаться в реверсивном порядке через въезд в зону «Транзит-1».