Схема выезда с парковок на несколько дней изменится в Пулково

На парковке аэропорта Пулково временно поменяется схема выезда. Неудобство придется потерпеть водителям и пассажирам с 8:00 23 апреля до 10:00 28 апреля. Движение в зоне «Транзит 1» будет закрыто из-за строительных работ. Поэтому с парковок Р1, Р2 и Р3 нужно будет двигаться в реверсивном порядке через въезд в зону «Транзит-1».
Также привокзальную площадь Пулково оборудуют дополнительной линией для стоянки, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— Это позволит увеличить скорость движения автомобилей даже в пиковые периоды. Приносим извинения за временные неудобства, — предупреждают в Пулково.
Напомним, 8 апреля аэропорт перешел на весенне-летнее расписание. Это значит увеличилось число рейсов на популярные направления для отдыха: среди низ Анталья, Стамбул, Пекин, Монастир. Также в расписании добавились направления на китайский курорт Санья, белорусский Брест и в Хаммамет в Тунисе.