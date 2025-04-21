Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф

«Эти места контролирует инспектор. Это большие поляны в районе Массандры, а также есть на Ай-Петри. Они оборудованы резервуарами с водой и все требования соблюдаются», — уточнил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму «Заповедного Крыма» Владимир Добровольский.