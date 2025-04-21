Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф

«У нас на территории есть специально отведенные места, где можно прийти и отдохнуть. Таких мест три», — рассказал он.
По информации «Заповедного Крыма», все они находятся на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Это — «Черешневый сад», «Озеро у кордона» и «Кордон Ай-Петри». Там обустроены пикниковые зоны со скамьями, столами и костровыми чашами.
«Эти места контролирует инспектор. Это большие поляны в районе Массандры, а также есть на Ай-Петри. Они оборудованы резервуарами с водой и все требования соблюдаются», — уточнил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму «Заповедного Крыма» Владимир Добровольский.
Ранее замначальника республиканского главка — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главка МЧС России по Крыму Игорь Скуртул сообщил, что в Крыму за пожарной безопасностью следят около 260 межведомственных групп, куда входят сотрудники МЧС, муниципалитетов и другие специалисты.
С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня, необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.