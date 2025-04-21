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Минниханов встретился с Шаймиевым в неформальной обстановке

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым в неформальной обстановке на природе. Совместное фото руководитель республики опубликовал в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Рустама Минниханова

На снимке Минниханов пожимает руку Шаймиеву. Раис РТ одет в спортивный болотного цвета костюм, на его ногах — кроссовки. Шаймиев также запечатлен на фото в кепке, кофте, джинсах и кроссовках.

«Со старшим!» — написал Минниханов в посте.