Ученые создали «суперметалл», без потерь выдерживающий экстремальные жар и холод

Секрет таких свойств кроется в наномасштабных частицах L12, равномерно распределенных в структуре сплава. Эти микроскопические элементы работают как армирующий каркас, предотвращая деформацию, в то время как сама структура материала адаптируется к нагрузкам независимо от внешних условий.