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Ученые создали «суперметалл», без потерь выдерживающий экстремальные жар и холод

Южнокорейские ученые из Пхоханского университета науки и технологий совершили прорыв в материаловедении, разработав сплав, сохраняющий свои свойства в невероятном температурном диапазоне — от космического холода −196°C до жара в 600.

Источник: Газета.Ру

Южнокорейские ученые из Пхоханского университета науки и технологий совершили прорыв в материаловедении, разработав сплав, сохраняющий свои свойства в невероятном температурном диапазоне — от космического холода −196°C до жара в 600. Исследование опубликовано в научном журнале Material Research Letters (MRL).

Новый высокоэнтропийный сплав на основе никеля получил название «гиперадаптер». Его ключевая особенность — стабильность механических характеристик при любых температурных колебаниях, что ранее считалось невозможным для металлических материалов.

Секрет таких свойств кроется в наномасштабных частицах L12, равномерно распределенных в структуре сплава. Эти микроскопические элементы работают как армирующий каркас, предотвращая деформацию, в то время как сама структура материала адаптируется к нагрузкам независимо от внешних условий.

Разработка актуальна для отраслей, где оборудование подвергается экстремальным температурным перепадам. Речь идет о космических ракетах, реактивных двигателях, автомобильных выхлопных системах, энергетических турбинах и промышленных трубопроводах.