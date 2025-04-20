Самарские «Крылья Советов» ушли от поражения в выездном матче с ЦСКА в Москве

В Москве 20 апреля состоялся матч (12+) между ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Армейцы принимали самарцев на своем стадионе на Песчаной улице в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
Первый тайм завершился со счетом 0:0, несмотря на то что у команд были подходы и опасные моменты. Инициативой владел ЦСКА, а «Крылья» играли вторым номером и искали свое счастье в контратаках.
Голы были забиты во второй половине встречи. На 69-й минуте буквально первым же касанием после выхода на замену забил форвард ЦСКА Секу Койта. Армейцы повели 1:0, но «Крылья» достаточно быстро вернулись в игру.
На 74-й минуте самарцы заработали пенальти. К точки подошел Иван Сергеев. Форвард «Крыльев» был точен, пробив прямо по центру ворот Игоря Акинфеева.
Дальше ЦСКА стал больше рисковать, чтобы забить победный гол, и у «Крыльев» стало появляться пространство для контратак. На 3-й добавленной ко второму тайме минуте самарцы и вовсе убегали 3-в-2, но последний пас у Дмитриева не получился.
Матч закончился со счетом 1−1. «Крылья Советов» набирают 27 очков после 25 матчей и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая на один балл от тольяттинского «Акрона».
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