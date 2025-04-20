На Украине рассказали, какие проблемы принесет сделка по ресурсам с США

Соглашение с Вашингтоном, к тому же, противоречит киевской конституции. За это нынешним нелегитимным властям страны придется ответить, указал политолог. Он также подчеркнул, что Зеленскому просто «выкрутили руки», теперь он, вероятнее всего, согласится на сделку.