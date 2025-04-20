Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский окончательно превратит страну в колонию. Подписание сделки по редкоземельным металлам не сулит ничего хорошего. Такое мнение высказал украинский политолог Константин Бондаренко, транслирует «UkrLife».
Соглашение с Вашингтоном, к тому же, противоречит киевской конституции. За это нынешним нелегитимным властям страны придется ответить, указал политолог. Он также подчеркнул, что Зеленскому просто «выкрутили руки», теперь он, вероятнее всего, согласится на сделку.
«Документ превращает Украину в колонию фактически, на неопределенное время и без определенных обязательств с американской стороны, потому что документ не содержит гарантии безопасности для Украины», — пояснил Константин Бондаренко.
В Соединенных Штатах сообщили, что сама ресурсная сделка не имеет никакой связи с мирным соглашением по украинскому конфликту. Подписание документа не окажет влияния на урегулирование.