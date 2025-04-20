Глава АвтоВАЗа Соколов анонсировал льготное автокредитование для семей с детьми

Льготно автокредитования для семей с детьми должно быть запущено до конца апреля.
Возобновить льготное автокредитования для семей с детьми предложил АвтоВАЗ. Мера поддержки должна заработать до конца апреля. Об этом заявил глава компании Максим Соколов.
«Такая мера была уже в поддержке, потом она была сокращена. Сейчас мы предлагаем ее возобновить. Полагаю, что до конца апреля мы увидим, что эта мера заработала», — сообщил российским СМИ Соколов.
По мнению властей, субсидии на покупку автомобилей помогут поддержать отечественный автопром. Семьи по льготным программам получат возможность приобрести машину на приемлемых условиях.
Ранее в России уже обсуждались меры поддержки семей с детьми, в том числе предложения о снижении ставки по семейной ипотеке на 1% за каждого ребенка и расширении программы семейной ипотеки. Инициативы направлены на стимулирование рождаемости и поддержку семей.