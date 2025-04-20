Десять россиян выиграли по 10 миллионов рублей в лотерее

Сразу десять участников стали обладателями главных призов лотереи по 10 миллионов рублей каждый. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи», уточнив, что розыгрыш стал уже 11-м в истории проекта с момента его запуска в октябре 2022 года.
Кроме того, еще 17 человек получили по миллиону рублей. Билеты, принесшие 10-миллионные выигрыши, были приобретены как онлайн, так и в различных регионах страны, включая Алтайский край, Приморье, Северную Осетию, Мурманскую, Самарскую, Новосибирскую, Московскую и Свердловскую области.
Победители с призом в один миллион рублей купили свои билеты в Москве, Краснодарском крае, Дагестане, а также в ряде областей — Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской. Всего по итогам розыгрыша было зафиксировано более миллиона выигрышных билетов, а общий фонд призов составил более 225 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что жительница штата Пенсильвания в США Милдред Симонерилуто пожертвовала организации, поддерживающей ветеранов войны во Вьетнаме куртку, в которой по ошибке оставила выигрышный лотерейный билет на 2,5 миллиона долларов.