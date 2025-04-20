Десять россиян выиграли по 10 миллионов рублей в лотерее

Победители с призом в один миллион рублей купили свои билеты в Москве, Краснодарском крае, Дагестане, а также в ряде областей — Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской. Всего по итогам розыгрыша было зафиксировано более миллиона выигрышных билетов, а общий фонд призов составил более 225 миллионов рублей.