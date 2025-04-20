Немецкий концерн DHL приостановил доставку в США дорогих посылок

«С понедельника, 21 апреля 2025 года, и до дальнейшего уведомления мы временно приостанавливаем сбор и отправку отправлений, предназначенных для частных лиц в США, если заявленная таможенная стоимость превышает 800 долларов США», — сказано в релизе логистической компании.