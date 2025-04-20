Немецкий концерн DHL приостановил доставку в США дорогих посылок

Немецкий логистический концерн DHL с понедельника 21 апреля не будет принимать и доставлять в США посылки стоимостью выше 800 долларов. Таким образом логисты ответили на введенные правительством США новые таможенные правила.
«С понедельника, 21 апреля 2025 года, и до дальнейшего уведомления мы временно приостанавливаем сбор и отправку отправлений, предназначенных для частных лиц в США, если заявленная таможенная стоимость превышает 800 долларов США», — сказано в релизе логистической компании.
Речь идет о введении Соединенными Штатами требования формальной таможенной процедуры оформления для подобных почтовых отправлений. Вашингтон ввел данное правило с 5 апреля, ранее оно действовало только для посылок стоимостью 2,5 тысячи долларов США и выше.
В DHL уточнили, что мера является временной и не коснется посылок, отправляемых в рамках бизнес-сотрудничества.
Тем временем доллар оказался под угрозой из-за действий Трампа.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приостановил введение торговых пошлин. К такому решению его подтолкнула беседа с главой Минфина Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.