Мэр Кухарев назвал сроки завершения сверхнормативных домов в Минске

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал сроки завершения долгостроев в столице страны.
— Есть сверхнормативные дома, — отметил мэр Минска, — президент поручил работать над тем, чтобы завершить строительство оставшихся зданий. Мы запланировали, что во II квартале полностью будем решать эту проблему.
Кроме того, по словам Кухарева, на будущее власти города будут работать на профилактику подобных ситуаций. Также он назвал предпосылки для появления домов, которые возводят дольше установленного срока:
— Здесь разные причины. Во-первых, недобросовестные подрядчики, не всегда инвесторы могут финансировать эти объекты, но работа по контролю будет продолжена.
А на Пасху президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках: «Будем разбираться со всеми». Кроме того, он сказал, что хаос в мире требует от белорусов мобилизации и сплочения, а еще высказался о нефти и газе, которых в землю республики не вложил Господь.