Мэр Кухарев назвал сроки завершения сверхнормативных домов в Минске

А на Пасху президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках: «Будем разбираться со всеми». Кроме того, он сказал, что хаос в мире требует от белорусов мобилизации и сплочения, а еще высказался о нефти и газе, которых в землю республики не вложил Господь.