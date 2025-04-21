Что можно и нельзя делать в день Родиона 21 апреля на встречу Солнца и Луны

Православная церковь 21 апреля вспоминает апостола Родиона. В народе принято отмечать Родионов день, или день Родиона Ледолома. Все дело в том, что с указанного периода начиналось половодье. А еще в названную дату встречаются Солнце и Луна. Существует легенда, то каждый год в момент холодов они расходятся в разные стороны и встречаются только весной.