Что можно и нельзя делать в день Родиона 21 апреля на встречу Солнца и Луны

Православная церковь 21 апреля вспоминает апостола Родиона. В народе принято отмечать Родионов день, или день Родиона Ледолома. Все дело в том, что с указанного периода начиналось половодье. А еще в названную дату встречаются Солнце и Луна. Существует легенда, то каждый год в момент холодов они расходятся в разные стороны и встречаются только весной.
Что нельзя делать 21 апреля.
Под запретом генеральная уборка. Согласно приметам, 21 апреля ее проводит Домовой. Не следует из озер и рек набирать воды, так как можно разозлить русалок. На указанную дату не планировали важных дел. Считалось, что они не принесут результата.
Что можно делать 21 апреля.
По традиции, было принято умываться ключевой водой. А еще можно выпить стакан воды из родника. Подобным можно было на год укрепить здоровье. Кроме того, 21 апреля начинали сеять овес, однако наблюдали за погодой.
Согласно приметам, солнечная погода говорит про теплое лето. В том случае, если 21 апреля пасмурно, то ждали ненастного лета.
Тем временем МАРТ сказал о ситуации с картофелем в белорусских магазинах.
Кстати, Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.
А еще ФСЗН сделал важное заявление о выплате пенсий в Беларуси с 1 июля 2025.