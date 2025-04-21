Календарь на 21 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Неофициальный профессиональный праздник появился благодаря редакции журнала «Главбух» — в этот день в 1994 году вышел первый номер специализированного издания. Этот праздник — хороший повод отметить труд главного бухгалтера в коллективе, ведь от профессионализма этого сотрудника во многом зависит финансовое благополучие компании. Кстати, День бухгалтера также отмечается 21 ноября — в честь принятия в 1996 году федерального закона «О бухгалтерском учете». А на международном уровне праздник бухгалтерии приходится на 10 ноября — в этот день в 1494 году вышел труд «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» итальянского математика Луки Пачоли, считающегося родоначальником бухгалтерского учета.