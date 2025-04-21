«Страус маску сегодня не снимет»: как прошел второй полуфинал шоу «Маска»

Боксер представил песню «Это здорово» Николая Носкова. В первом куплете он пел с заглублением голоса, но во втором и третьем стал звучать иначе. Жюри предположило, что это может быть Жан Милимеров, Леша Свик или Эмин Агаларов. По итогам первого голосования в номинацию на выбывание попал Страус.