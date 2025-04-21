«Страус маску сегодня не снимет»: как прошел второй полуфинал шоу «Маска»

Артистка Регина Тодоренко является одним из членов жюри в шоу «Маска».
В воскресенье, 20 апреля 2025 года, на телеканале НТВ вышел второй полуфинальный выпуск шестого сезона популярного шоу «Маска». Зрители ожидали увидеть разоблачение одного из участников, но председатель жюри Филипп Киркоров преподнес неожиданный сюрприз, отложив снятие маски до финала. Подробнее об этих и других неожиданных моментах выпуска — в материале URA.RU.
Что такое шоу «Маска» и кто в нем участвует.
«Маска» — популярное музыкальное шоу на телеканале НТВ, в котором знаменитости выступают в необычных костюмах, полностью скрывающих их личность. Задача жюри и зрителей — угадать, кто скрывается под маской, основываясь на выступлениях, голосе и подсказках.
В шестом сезоне шоу, стартовавшем 9 февраля 2025 года, изначально участвовало 14 масок: Огурчик, Далматин, Бык, Овечка, Цыпленок, Капибара, Коровка, Вождь, Утка, Боксер, Окунь, Богомол, Страус и Сокол. Ведущим проекта выступает Вячеслав Макаров.
В жюри шестого сезона входят певцы Филипп Киркоров (председатель) и Валерия, шоумен Тимур Родригез, телеведущая Регина Тодоренко, а также певец Стас Костюшкин, присоединившийся к судейской команде в этом сезоне.
К моменту второго полуфинала в шоу осталось пять участников: Боксер, Вождь, Страус, Далматин и Сокол. За время проекта уже были раскрыты маски Коровки (Агата Муцениеце), Капибары (Эльдар Джарахов), Овечки (Ксения Бородина), Цыпленка (Александр Ревва), Богомола (Ольга Серябкина), Быка (Владимир Киселев-младший), Окуня (Ярослав Сумишевский), Огурчика (Серега) и Утки (Ева Власова).
Особенности второго полуфинала шоу «Маска».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак прошел первый полуфинал шоу «Маска»: Утка не смогла сдержать слез.
Выпуск от 20 апреля стал вторым полуфиналом, в котором определялись финалисты шоу. В первом полуфинале проект покинула Утка (Ева Власова), и теперь предстояло выбрать, кто из оставшихся пяти участников не пройдет в финал.
Программа была разделена на блоки выступлений. Чтобы разнообразить шоу, в эфир пригласили двух «гостевых» масок — Енота Шоню (символа телеканала «Матч ТВ») и Степашку из детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».
Интересной деталью стал необычный наряд Валерии — эпатажное белое платье в стиле Малефисенты, которое она надела в честь своего недавнего дня рождения (17 апреля певице исполнилось 57 лет). В честь Пасхи Регина Тодоренко одаривала участников шоколадными «яичками» с предсказаниями.
Выступления участников в шоу «Маска»: кто что исполнил.
Первый блок выступлений.
В первом блоке выступили три участника:
Страус открыл шоу песней «Улыбайся» группы IOWA. Выступление включало хореографический номер, напоминающий физзарядку. Жюри предположило, что под маской может скрываться одна из этих знаменитостей: Марго, Анастасия Волочкова, Татьяна Навка, Екатерина Моргунова, Эвелина Бледанс или Наталья Медведева.
Сокол исполнил композицию «Отпусти меня» Валерии, чем явно порадовал певицу, воспринявшую это как подарок к недавнему дню рождения. Среди версий жюри прозвучали имена Алексея Гомана, Дмитрия Журавлева и Шамана.
Боксер представил песню «Это здорово» Николая Носкова. В первом куплете он пел с заглублением голоса, но во втором и третьем стал звучать иначе. Жюри предположило, что это может быть Жан Милимеров, Леша Свик или Эмин Агаларов. По итогам первого голосования в номинацию на выбывание попал Страус.
Гостевая маска Енот Шоня.
Между блоками основных выступлений на сцену вышел специальный гость — Енот Шоня, символ канала «Матч ТВ». Он проявил себя довольно нахально, «раздав на орехи» всем членам жюри, и исполнил песню «Альбатрос» Натальи Гулькиной. Регина Тодоренко сразу предположила, что в костюме скрывается спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, что и подтвердилось при разоблачении.
Второй блок выступлений.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Они еще долго меня будут вспоминать«: как прошел третий выпуск шоу “Сокровища императора”.
Во втором блоке выступили два оставшихся основных участника:
Далматин исполнил композицию «Try» певицы Pink, продемонстрировав впечатляющие акробатические трюки. В финале номера Далматин пристегнулся к люстре и взмыл под потолок павильона, заставив Валерию схватиться за сердце от переживаний. Стас Костюшкин сравнил выступления Далматина с варёными раками. Жюри было почти единодушно в том, что под маской скрывается певица Мона.
Вождь представил песню Валерия Леонтьева «Я позабыл твое лицо». В номере были использованы портреты всех артистов, которых ранее называли как претендентов на личность Вождя. Выступление включало разнообразные вокальные приемы — от хрипа до ультразвука. Жюри предположило, что это Александр Панайотов.
Гостевая маска Степашка.
Второй специальный гость — Степашка из программы «Спокойной ночи, малыши!» (в честь 60-летия передачи) — исполнил композицию «Adagio». Выступление получилось неожиданно сильным для гостевого номера. Жюри предположило, что в костюме могут быть Анита Цой, Оксана Федорова, Анна Михалкова, Елена Воробей или Маргарита Суханкина. При разоблачении оказалось, что под маской скрывалась Оксана Федорова.
Итоги выпуска второго полуфинала шоу «Маска» и неожиданный финал.
Артист Стас Костюшкин является одним из членов жюри на шоу «Маска’Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
По результатам голосования после второго блока в номинацию попал Далматин. Таким образом, кандидатами на вылет стали Страус и Далматин.
Судьи проголосовали за спасение Далматина, и решающее слово осталось за председателем жюри Филиппом Киркоровым. Когда, казалось бы, Страус должен был покинуть проект и снять маску, произошло неожиданное.
Киркоров объявил, что принимает решение не раскрывать личность Страуса в этом выпуске. Вместо этого он предложил отложить снятие маски до финала, который состоится через неделю в Кремле. Таким образом, финал шоу начнется с разоблачения Страуса.
Таким образом, в финал шестого сезона «Маски» вышли Боксер, Вождь, Далматин и Сокол. Страус также появится в финальном шоу, но только для того, чтобы раскрыть свою личность.
Когда и где состоится финал шоу «Маска».
Финал шестого сезона шоу «Маска» выйдет в эфир 27 апреля 2025 года. Впервые за историю проекта финальный выпуск будет проводиться в Государственном Кремлевском Дворце.
Шоу начнется с разоблачения Страуса, после чего четверо финалистов продолжат борьбу за победу в проекте. Кто займет место победителя шестого сезона — узнаем уже через неделю.