Обрел «Верю»: Машков получил награду ММКФ, Канухин разорвал танцпол

Настасья Самбурская появилась в эффектном черном платье с перьями на корсете и с длинным подолом. Предпочтение черному отдала и Полина Гухман. Она надела платье с разрезом на юбке, оголяющим ногу. Классическую гамму выбрала актриса Екатерина Воронина, которая в этом году дебютировала на ММКФ с фильмом «Мужу привет». Она надела белый топ с пышной черной юбкой в пол. За цвет на ковровой дорожке отвечали Анна Матисон и Елена Подкаминская — они появились в желтом. Звезда «Комбинации» Владимир Канухин позировал фотографам в голубом костюме с брошью в виде черной пантеры.