Карибский круиз: в игре Tempest Rising альтернативный СССР бьется с США

Но главный подарок в том, что уже после первого проведенного часа в игре понимаешь: Tempest Rising всерьез претендует на статус лучшей стратегии года и, что более важно, лучшего способа вернуться на 20 лет назад, когда трава была зеленее, а стратегии в реальном времени — увлекательными. Даже рейтинги в этот раз единодушны: 89% игроков на платформе Steam рекомендуют Tempest Rising и 87% экспертов на OpenCritic с ними солидарны. Ничего не поделать: хит, и дело не только в СССР и возможности показать американским оппонентам, кто на Земле главный.