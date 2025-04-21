Задержали бывшего депутата Васильева, давшего показания на экс-губернатора Смирнова

Васильев и правда отчасти оказался медийным человеком. Внимание прессы он привлек в 2023 году, когда вместе с супругой Светланой отдыхал в Мексике на новогодних праздниках. Он снял видео, на котором поздравляет зрителей с Новым годом и желает им иметь много денег. На кадрах он также сделал «специальный коктейль», который потом выпил, а на закуску оставил креветки.