Голливудские извращенцы и кабинки каминг-аута: кто мешает Трампу остановить трансгендерную эпидемию в Америке

Как Миранда из «Секса в большом городе» и Мадонна саботируют «антигейский» закон.
Став президентом, Дональд Трамп объявил, что в Соединённых Штатах Америки снова только два пола. Он запретил все программы разнообразия и инклюзивности в федеральном правительстве, наложил вето на любое использование федеральных средств на процедуры по смене пола, а также закрыл доступ трансгендерам к женским спортивным соревнованиям. Как и всегда у Трампа, пока это лишь сотрясания воздуха. Саботаж принятого им закона идёт на всех уровнях.
Когда одна из нью-йоркских больниц, выполняя указ Трампа, отказалась выдавать детям блокаторы полового созревания, её окружили сотни митингующих во главе с актрисой Синтией Никсон. В России её знают по роли адвоката Миранды в популярном сериале «Секс в большом городе».
— Я гордая мать трансгендера*. Я тётя трансгендера*. Ребёнок моей лучшей подруги — трансгендер*. И лучший друг моего ребёнка — тоже трансгендер*. И у них хотят забрать свободу, — кричала Никсон, хвастаясь тем, что её ставшая сыном дочь отрезала себе здоровую грудь.
К протесту Синтии Никсон присоединилась Мадонна. Певица устроила грандиозный показ мод и большой аукцион, где звёзды продавали свои старые вещи, а все вырученные деньги жертвовали в поддержку фонда трансгендеров*.
Локальные митинги (порой переходящие в беспорядки) регулярно проводят активисты так называемого Альянса геев* и натуралов. Это влиятельнейший студенческий профсоюз, который ставит целью «обеспечение дружественной атмосферы между представителями ЛГБТ* и гетеросексуалами». Члены «Альянса» работают во всех старших классах, колледжах и университетах. Среди их «подвигов» — травля неугодных педагогов.
Вопреки инициативе Дональда Трампа, трансгендеры* продолжают участвовать и побеждать в женских соревнованиях штата Мэн. Администрация 47-го президента США пытается это остановить, но пока не получается, не помогают ни иск к местным властям, ни угрозы лишения финансирования. Тяжба обещает быть горячей. Ранее губернатор штата Джанет Миллз публично на камеру заявила Трампу в лицо, что не собирается соблюдать его федеральный закон.
— Увидимся в суде. Штат Мэн не испугается угроз президента! — хорохорилась Миллз. Это женщина уже как десятилетие вдова, родных детей у неё нет, только пять падчериц.
Федеральный суд США уже успел заблокировать два президентских указа, касающихся ЛГБТ*. Первый запрещал трансгендерам служить в армии, этот запрет был снят, потому что «каждый человек, который откликнулся на призыв служить, заслуживает благодарности». Второй указ предписывал переводить трансгендеров из женских тюрем в мужские, его отменили, потому что такой «подход повысит риски насилия».
Интересную особенность «антигейского» закона Трампа отметило информагентство Reuters. Оказывается, американский президент запретил лишь федеральное финансирование «инклюзивных» программ, но даже на доллар не сократил федеральное финансирование городов, которые продвигают ЛГБТ*-активизм. Как выяснил Life.ru, не только штат Мэн, в Калифорнии, Аризоне, Портленде, Орегоне, Миссури и многих других штатах не спешат возвращаться к политике нормальности.
Квир*-теория для самых маленьких.
На лавры самого инклюзивного штата претендует Портленд. Там обучают «гендерной идеологии» сызмальства, начиная с детского сада. Детишкам при помощи картинок внушают, что «у девочек бывают пенисы, а у мальчиков — вульвы».
Всё ещё серьёзнее становится на уровне первого класса. Первоклашки учат наизусть список из шести «обязательств измениться» — это требования модной нынче в Штатах квир*-теории. Например, «Я обязуюсь узнать больше о том, что означают слова LGBTQIA2S+»*, или «Я обязуюсь практиковать правильные местоимения и исправлять себя в случае ошибки каждый раз». Основной постулат портлендских школьных учебников — «гендерную бинарность создали колонизаторы, чтобы эксплуатировать расовые и сексуальные меньшинства».
Не отстаёт штат Миссури. В местных школах появились «каминг-аут комнаты», где любой ребёнок может переодеться в одежду противоположного пола. В каждой кабинке уже есть всё что нужно, включая биндеры для стягивания груди.
В Калифорнии родителей могут крупно оштрафовать или даже разлучить с дитём-трансгендером, если они не согласятся с его самоидентификацией. Такой закон принял парламент штата. Поддержка гендерного выбора ребёнка там теперь закреплена как один из пунктов «надлежащего исполнения родительских обязанностей».
Школьный совет Аризоны расторг контракты с учителями-христианами, так как те не уживаются с ЛГБТ*-представителями и угрожают безопасности детей. Продвинула эту идею сопредседатель совета Тамилла Валенсуэла. Сама она себя описывает как «двуязычную, инвалидизированную, нейродивергентную квир*- латиноамериканку, которая любит хорошо прожаренное крылышко и всё блестящее». На заседание совета Тамилла пришла в кошачьих ушках.
Американским детям впихивают подобную «повестку» из каждого утюга. Вот лишь последние примеры.
Беременный трансгендер* Логан Браун (в прошлом женщина) написал книгу для малышей «В животике у моего папы». Стриминговый сервис «Нетфликс» снял сериал «Улицы страха», где школьница бросила спортсмена, чтобы встречаться с наркоманкой, — и это позиционируется правильным выбором. Супермаркеты «Target» продают детские ЛГБТ*-товары: радужную одежду и купальники с «подворачиванием», при котором скрываются мужские гениталии. О том, как стал геем* Санта-Клаус, Life.ru подробно писал в конце прошлого года.
Как звёзды Голливуда не жалеют своих детей.
Ужасный пример подают голливудские звёзды. Меган Фокс одевает троих своих маленьких сыновей в девичьи платья, её старшенький уже заявил, что он девочка, а вот двое младших, по словам соседей, сопротивляются матери. Наоми Уоттс начала выводить в свет своего 16-летнего сына Сэмюэля, который называет себя Кая и хочет стать топ-моделью. 18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло хотела стать мальчиком и начинала проходить терапию, но остановилась. Трансгендеров вырастили также Гвен Стефани, Шарлиз Терон и Адель.
— Часть западной элиты не жалеет своих детей. Это уже не люди, их поведение не свойственно биологическому виду Homo Sapiens. Я их называю сиблинги. Они строят общество, где не будет семей, — считает российский философ Дмитрий Галковский. По его мнению, такие идеи навязываются представителям элиты в том числе через масонские ложи.
Трансгендерная эпидемия.
Центр биоэтики и культуры США выпустил документальный фильм «Потерянные мальчики», посвящённый «трансгендерной эпидемии» на Западе. В съёмках приняли участие реальные люди, ставшие физическими и психическими инвалидами после «гендерной медицины». Молодой человек по имени Ричи вспоминал, как пришёл на первый сеанс к психиатру Национальной службы здравоохранения.
— Первый вопрос врача звучал так «Хотите ли вы сделать операцию на половых органах?». Это был мой первый сеанс, я ответил: «Нет. Думаю, мне нужна терапия». Он постоянно меня спрашивал: «Вы хотите операцию?».
По словам Ричи, медработники запугивали его родителей тем, что без трансперехода он непременно совершит суицид.
Психиатр Аз Аким считает, что западное общество подталкивает детей к транспереходам.
— Быстро возникающая гендерная дисфория — недавнее явление, которое проявляется у детей, ранее не имевших никаких склонностей к этому. Я считаю, это не медицинская проблема, а молодёжная субкультура, — уверен Аким.
Авторы документалки отдельно останавливаются на биг фарме, которая открыто лоббирует так называемую теорию гендерной неопределённости и спонсирует интернет-паблики, втягивающие детей в деструктивное движение.
Life.ru ранее публиковал расследование о том, что муж бывшего вице-президента США Камалы Харрис может быть связан с фармкомпанией AbbVie, производящей блокаторы полового созревания для детей. Доход бизнеса превышает 54 млрд долларов в год. Другая известная фармацевтическая фирма, которая производит детские блокаторы, Endo International plc, недавно спаслась от банкротства и продолжила свою деятельность.
Сколько в США пострадавших от смены пола детей.
В 2019—2023 годах на территории США шесть тысяч несовершеннолетних перенесли операции по смене пола, девять тысяч прошли гормональную терапию с медикаментозным блокированием полового созревания, 14 тысяч совершили транспереход иными способами. Речь только о государственных клиниках. Всего же среди детей порядка 300 тысяч транссексуалов. Страшные цифры стали достоянием общественности благодаря подсчётам группы энтузиастов, которые называют себя Do No Harm. В неё входят врачи, исследователи и учёные, считающие своим долгом бороться с так называемой гендерно-аффирмативной медициной.
— Этот вводящий в заблуждение термин, основанный на опасной предпосылке, что любой ребёнок с дистрессом должен автоматически лечиться сначала социальным переходом в пол по своему выбору, следом гормональными вмешательствами и затем хирургическими операциями по удалению здоровых частей тела. Детей с гендерной путаницей поощряют к такому, — констатирует один из лидеров Do No Harm доктор Стэнли Голдфарб.
Как выяснили врачи, в лоббировании и осуществлении транспереходов детей замешаны как минимум 150 частных больниц, находящихся под опекой христианских церквей. Особо отличились медучреждения католической системы здравоохранения Providence. Рекорд принадлежит их филиалам в калифорнийском Бербанке и орегонском Милуоки, где детям меняют пол операционным путём по десять раз в год.
Компанию Providence последние двадцать лет возглавляет выпускник гарвардской и дармутской медшкол Род Хочман. Это один из самых влиятельных людей в американском здравоохранении. Ранее Хочман руководил Swedish Health Services — эта сеть клиник вырвалась при нём во флагманы гендерно-аффирмативной медицины в Штатах, а потом стала частью католической системы Providence. Недавно Хочман заявил, что нельзя делать из ЛГБТ*-сообщества козлов отпущения, поддавшись страху, который нагнетают политики, мол, надо продолжать спонсировать геев* и трансгендеров* даже в экономический кризис. Он говорит, что медицина над политикой. Сам топ-менеджер очень похож на Чеви Чейза и совсем не похож на лгбтэшника*. Известно, что его зарплата в Providence свыше $10 млн в год.
*Запрещённая в России экстремистская организация.