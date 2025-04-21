Голливудские извращенцы и кабинки каминг-аута: кто мешает Трампу остановить трансгендерную эпидемию в Америке

Компанию Providence последние двадцать лет возглавляет выпускник гарвардской и дармутской медшкол Род Хочман. Это один из самых влиятельных людей в американском здравоохранении. Ранее Хочман руководил Swedish Health Services — эта сеть клиник вырвалась при нём во флагманы гендерно-аффирмативной медицины в Штатах, а потом стала частью католической системы Providence. Недавно Хочман заявил, что нельзя делать из ЛГБТ*-сообщества козлов отпущения, поддавшись страху, который нагнетают политики, мол, надо продолжать спонсировать геев* и трансгендеров* даже в экономический кризис. Он говорит, что медицина над политикой. Сам топ-менеджер очень похож на Чеви Чейза и совсем не похож на лгбтэшника*. Известно, что его зарплата в Providence свыше $10 млн в год.