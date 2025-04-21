С 1 мая повысят цены на бензин. Чем аномальна ситуация на топливном рынке в середине весны

Что сейчас происходит с ценами на бензин.
Топливный рынок находится в интересной ситуации. Несмотря на падение котировок Brent и Urals более чем на 20% с середины января 2025 года, цены на бензин продолжают расти. В опте они прибавили примерно 5%, а на АЗС — менее 20 копеек.
Дизельное топливо на бирже осталось примерно на уровне конца марта, а в рознице подорожало на 11 копеек. Такие цифры привёл финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он пояснил, что цены на топливо в России мало зависят от мировых индикаторов, ведь около 70% в цене литра бензина составляют налоги. Система ценообразования регулируется директивно в условиях регулярного повышения налоговой нагрузки, включая акцизы. Ориентирована она только на умеренный рост. Демпферный механизм, действующий уже более пяти лет, помогает государству компенсировать или изымать доходы нефтяников от продажи топлива в зависимости от рыночной конъюнктуры. Это также не стимулирует снижения цен.
— На оптовом рынке заметна активизация спроса, в первую очередь на дизельное топливо. Это связано с началом весенне-полевых работ, когда сельхозпроизводители закупают значительные объёмы ГСМ. Подобные сезонные факторы традиционно оказывают давление на цены, — рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексей Иванов.
Дополнительную нагрузку на рынок создают экономические условия, в которых работают производители. Курс рубля остаётся крепким (82 рубля за доллар), а экспортные поставки при этом становятся менее рентабельными, особенно с учётом снижения котировок нефти.
— Внутренний рынок становится основным каналом реализации, но в условиях сокращения маржи компании частично компенсируют издержки за счёт повышения внутренних цен. Отдельное давление оказывают и накопленные запасы топлива: мягкая зима привела к снижению спроса на зимние сорта, что вызвало затоваривание. А с начала года производители также несут дополнительные фискальные нагрузки, включая увеличение акцизов, — добавил Алексей Иванов.
Как изменятся цены на АЗС с 1 мая.
В мае мы, вероятно, увидим продолжение плавного роста цен на топливо. Во-первых, начинается сезон отпусков. Это традиционно повышает спрос на бензин вплоть до середины сентября. Во-вторых, рост цен в рознице в этом году неизбежен из-за не отыгранного полностью повышения топливных акцизов с начала года. Однако резких скачков ожидать не стоит, так как правительство следит за ценами в розничном сегменте и пытается сглаживать резкие колебания. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.
— Цены ежегодно растут в среднем на 8%. Соответственно, нужно к текущим ценам прибавить 0,7% и получить средние цены на конец мая: АИ98 — 84,8 рубля, АИ95 — 62,05, АИ92 — 56,85, дизель — 71,75, — добавил Владислав Антонов.
С начала весны на российском топливном рынке наблюдается устойчивое удорожание моторного топлива. Ожидается, что в мае рост цен на бензин может усилиться, в том числе на розничных АЗС. Потенциал повышения — 1−1,5 рубля на литр в зависимости от региона и категории топлива. Такое мнение высказал Алексей Иванов.
— В мае прогнозируем повышение цен на бензин до 1 рубля за литр. Есть несколько факторов, которые разгоняют рост цен на оптовом рынке и, как следствие, на розничном. Во-первых, фактор сезонный. Во-вторых, нефтяные компании перекладывают часть издержек на потребителя, стараясь минимизировать потери. Экспорт приносит меньше прибыли из-за крепкого рубля, и падают нефтяные котировки. Также компании несут потери из-за затоваренности складов, так как для использования зимней техники в большинстве регионов Центральной России из-за бесснежной зимы не возникло потребности в специальном топливе. Кроме того, производители автотоплива с начала года платят увеличенные акцизы, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.