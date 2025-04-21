С 1 мая повысят цены на бензин. Чем аномальна ситуация на топливном рынке в середине весны

— В мае прогнозируем повышение цен на бензин до 1 рубля за литр. Есть несколько факторов, которые разгоняют рост цен на оптовом рынке и, как следствие, на розничном. Во-первых, фактор сезонный. Во-вторых, нефтяные компании перекладывают часть издержек на потребителя, стараясь минимизировать потери. Экспорт приносит меньше прибыли из-за крепкого рубля, и падают нефтяные котировки. Также компании несут потери из-за затоваренности складов, так как для использования зимней техники в большинстве регионов Центральной России из-за бесснежной зимы не возникло потребности в специальном топливе. Кроме того, производители автотоплива с начала года платят увеличенные акцизы, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.