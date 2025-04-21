5 военных разработок из СССР и России, в существование которых сложно поверить

Обратная стреловидность крыла не только создавала большую подъёмную силу и сокращала время разбега при взлёте, но и делала «Беркут» крайне манёвренным самолётом, особенно на малых скоростях. Не обошлось и без недостатков. На больших скоростях самолёт с КОС сталкивался с увеличенным лобовым сопротивлением и вынужден был активнее осуществлять продольную балансировку. Кроме того, из-за упругой дивергенции крыла, при которой оно начинает скручиваться, конструкцию пришлось сделать более жёсткой и тяжёлой, а это сказалось на боевой нагрузке и объёме топливных баков.