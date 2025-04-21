5 военных разработок из СССР и России, в существование которых сложно поверить

Вторая половина XX века — поистине золотой этап в истории отечественного военно-промышленного комплекса. Это не только время беспрецедентного лидерства в ракетных, авиационных, танковых и корабельных технологиях, массовости производства и заложения основы нынешних Вооружённых сил, но и период, когда на свет появились уникальные и поражающие воображение образцы техники, что так и остались существовать в единственном экземпляре.
Некоторые из них стали «жертвами» тяжёлых 90-х, другие за годы создания теряли актуальность, а некоторые получались настолько сложными и амбициозными, что пугали своих создателей. Подборку самых смелых и необычных советских и российских разработок составил Life.ru.
Опередивший время — ВВА-14.
В 1970-е годы в стенах таганрогского АНТК им. Г. М. Бериева на свет появилось летающее нечто, существование которого даже сейчас кажется невообразимым. За специфичный внешний вид лётчики прозвали его «Змеем Горынычем», и те, кто хоть раз посещал Центральный музей ВВС РФ в посёлке Монино и видел грозный корпус этого стального чудища, понимают смысл этой аналогии. Речь идёт о проекте ВВА-14 — гигантской вертикально взлетающей амфибии с 14 двигателями, 12 из которых — подъёмные, а остальные два — маршевые.
«Горыныч» создан и воплощён в металле советским конструктором итальянского происхождения Робертом Бартини. Этот многотонный исполин с поплавковым взлётно-посадочным устройством способен был подниматься в воздух и приземляться как вертикально, при помощи подъёмных двигателей, так и по-самолётному, используя маршевые силовые установки. ВВА-14 развивал скорость до 760 км/ч и мог забираться на высоту до десяти километров. Бомбоотсек вмещал авиационные торпеды, мины или бомбы.
Так как проект оказался слишком смелым для своего времени, конструкторам не удалось довести своё детище до совершенства. Возникшие проблемы с подъёмными двигателями вынудили инженеров переделать ВВА-14 в экраноплан, но и в этой роли ему не удалось снискать успеха. Останки «Горыныча» хранятся в музее, за ними ухаживает инициативная группа, которая следит за сохранностью фюзеляжа и готовит его к реставрации.
Танк Судного дня — Объект 279.
Четыре гусеницы, 60 тонн и напоминающий летающую тарелку корпус в форме эллипсоида, на котором смонтирована башня со 130-мм орудием. Под это описание подходит лишь одна во всём мире машина — Объект 279.
Часто можно услышать, что этот не имеющий аналогов танк создавался сумрачным советским гением в конце 1950-х для ведения войны после нанесения ядерного удара. И его полукруглый сплюснутый корпус в этом случае должен был «прорезать» взрывную волну в случае повторного взрыва ЯО, удерживая машину на гусеницах. На деле же всё немного проще, но не менее интересно.
Объект 279 создан для прорыва обороны на труднопроходимых участках местности. Благодаря использованию уникального гусеничного движителя танк попросту невозможно было посадить «на брюхо», а удельное давление на грунт, несмотря на огромную боевую массу, составляло всего 0,6 кг/см2. Для сравнения: танк Т-90А имеет удельное давление 0,94 кг/см2. Толщина лобовой брони корпуса более чем в два раза превышала аналогичный показатель у тяжёлых танков того времени и могла сдерживать даже кумулятивные снаряды. Вооружён танк был 130-мм пушкой с двухплоскостным стабилизатором и механизированной укладкой боезапаса с досылателем.
Несмотря на внушительные цифры в таблице тактико-технических характеристик, Объект 279 получился чрезмерно сложным в изготовлении и обслуживании. По подвижности он уступал современникам, а шасси получилось слишком капризным и неремонтопригодным в полевых условиях. Сейчас единственный в своём роде «танк Судного дня» находится в техцентре парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.
Нарушая законы физики — Су-47 «Беркут».
Настоящая звезда авиасалонов в Жуковском конца 1990-х. Гвоздь программы, который приковывал внимание как профессионалов, так и простых авиафанатов. Этот самолёт с крылом обратной стреловидности (КОС) сломал стереотипы об аэродинамике и в своё время даже казался будущим российской истребительной авиации.
Обратная стреловидность крыла не только создавала большую подъёмную силу и сокращала время разбега при взлёте, но и делала «Беркут» крайне манёвренным самолётом, особенно на малых скоростях. Не обошлось и без недостатков. На больших скоростях самолёт с КОС сталкивался с увеличенным лобовым сопротивлением и вынужден был активнее осуществлять продольную балансировку. Кроме того, из-за упругой дивергенции крыла, при которой оно начинает скручиваться, конструкцию пришлось сделать более жёсткой и тяжёлой, а это сказалось на боевой нагрузке и объёме топливных баков.
Су-47 так и не получил развития, но стал экспериментальной платформой для отработки огромного количества технологий, что впоследствии применили на Су-57. Так, именно на «Беркуте» был испытан грузоотсек для вооружения, который впоследствии с незначительными доработками занял место на пятом поколении.
Выжигатель электроники — 1К17 «Сжатие».
При первом взгляде на эту машину возникает ощущение, будто бы громадная лазерная установка может зажечь пучок красных лучей и насквозь прожечь танки противника на поле боя, как в какой-нибудь фантастике. Когда-то наши конструкторы дойдут и до такого, а в 1990-е на свет появился комплекс для противодействия оптико-электронным приборам противника 1К17 «Сжатие».
Задача системы — ослеплять наземную и воздушную технику противника. В башне машины разместились 12 основных и три вспомогательных объектива, которые осуществляли автоматические поиск и наведение на цель. Каждый из 12 оптических каналов наводился индивидуально и мог излучать луч с различными длинами волн. Это не давало экипажам врага блокировать излучения определённой частоты при помощи светофильтра. Комплекс мог работать как днём, так и ночью. Базировался 1К17 на шасси от САУ 2С19.
«Сжатию» не посчастливилось появиться на свет в тяжёлые для страны годы, и в результате этот проект был свёрнут. Однако наработки, полученные при создании этой машины, были применены в 2000-х для создания уже российских лазерных комплексов. Единственный построенный 1К17 находится в Военно-техническом музее Славы в Ивановском.
Охотник на авианосцы — экраноплан «Лунь».
Уникальный советский экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» был создан в 1980-х на основе легендарного «Каспийского монстра». В отличие от предшественника, это не экспериментальная, а полностью готовая и боеспособная машина, заточенная под морские сражения с надводными кораблями противника.
Корабль использовал для полёта экранный эффект — резкое увеличение подъёмной силы вблизи поверхности — и мог развивать скорость 500 км/ч на высоте до пяти метров от воды. Максимальная взлётная масса этого 73-метрового исполина достигала сумасшедших 380 тонн. Впрочем, восемь турбореактивных двигателей, расположенных в мотогондолах в носовой части экраноплана, легко разгоняли махину по водной глади и поднимали её в воздух.
Основу вооружения экраноплана «Лунь» составляли противокорабельные ракеты «Москит», которые в своё время наводили ужас на страны НАТО. Эти «умные» ПКР активно маневрировали на подходе к цели, выполняя противозенитные манёвры, пробивали корпус корабля за счёт колоссальной кинетической энергии и взрывались внутри. На Т-образном хвостовом оперении размещались радиолокаторы для мониторинга обстановки, а под ним — кормовая артиллерийская установка со спаренными 23-мм двуствольными пушками ГШ-23. Ещё одна такая же — за кабиной экипажа. Управляли этим чудом техники десять человек.
Экраноплан «Лунь» должен был стать массовым, но, так как государственные испытания и опытная эксплуатация завершились лишь к переломному 1991 году, проект не получил развития. Единственный построенный по проекту 903 корабль ненадолго вошёл в 236-й дивизион Каспийской флотилии, но затем был выведен из состава ВМФ. Сейчас «Лунь» в почти полной сохранности посажен на мель неподалёку от Дербента.