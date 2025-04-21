В Минэкономразвитии спрогнозировали курс доллара на конец 2025 года

Минэкономразвития также понизило прогноз среднегодового курса доллара до 94,3 рублей.
Министерство экономического развития Российской Федерации сохранило прогноз по курсу доллара на конец текущего года на отметке 98,7 рубля. Об этом сообщил представитель ведомства.
Как уточнили в министерстве, в правительство был направлен проект сценарных условий социально-экономического развития страны на 2026 год, а также на плановый период 2027—2028 годов. Информацию передает РИА Новости.
Кроме того, ведомство скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2025 год, понизив его с 96,5 до 94,3 рубля за доллар. В частности, аналитик Михаил Беляев ранее высказывал предположение, что к концу года курс доллара может достичь отметки 110 рублей, ссылаясь на сохраняющуюся волатильность и внешнеполитические обстоятельства.
В то же время Олег Кузьмин, представляющий компанию «Ренессанс Капитал», прогнозировал среднегодовой курс на уровне 100 рублей за доллар при условии стабильности нефтяных котировок. Оба эксперта подчеркивали значительное влияние внешнеэкономических факторов и динамики цен на нефть на положение рубля.