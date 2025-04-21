В Минэкономразвитии спрогнозировали курс доллара на конец 2025 года

Кроме того, ведомство скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2025 год, понизив его с 96,5 до 94,3 рубля за доллар. В частности, аналитик Михаил Беляев ранее высказывал предположение, что к концу года курс доллара может достичь отметки 110 рублей, ссылаясь на сохраняющуюся волатильность и внешнеполитические обстоятельства.